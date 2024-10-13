11ος Αγώνας Ρεματιάς - Χαλάνδρι: Κατέρρευσε και πέθανε 53χρονος δρομέας

Τραγική κατάληξη είχε ο 11ος Αγώνας Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, καθώς όπως ανακοίνωσε ο Δήμος ένας 53χρονος αθλητής κατέρρευσε και κατέληξε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ο δήμος Χαλανδρίου, εκφράζει βαθιά οδύνη για τον αιφνίδιο θανατο 53χρονου αθλητή κατά τη διάρκεια του 11ου Αγώνα Ρεματιάς. «Πιστοποιημένοι νοσηλευτές και εργαζόμενοι έκαναν ΚΑΡΠΑ χρησιμοποιώντας και απινιδωτή μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα. Ο αθλητής μεταφερθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή του αγώνα από τους εκατοντάδες αθλητές που περίμεναν για την διαδρομή των 5 και του 1χλμ., ωστόσο νομίζουμε ότι η γιορτή αυτή του αθλητισμου χάνει το νόημα της μετά από τέτοιο γεγονός» προσθέτει ο Δήμος Χαλανδρίου.

«Ο Δήμος Χαλανδρίου και η διεύθυνση Αθλητισμού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

