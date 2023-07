Πυρκαγιά στον Μαχαιρά Αιτωλοακαρνανίας - Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις Ελλάδα 14:19, 27.07.2023 linkedin

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση - Όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Ξηρομέρου, Γιάννης Τριανταφυλλάκης η φωτιά δεν καίει πολύ κοντά σε σπίτια