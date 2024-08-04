Λογαριασμός
Πυρκαγιά σε συσκευαστήριο φρούτων στο Βασιλικό Κορινθίας

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

UPDATE: 05:15
Φωτογραφία αρχείου

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες σε επαγγελματικό χώρο κτιρίου στο Βασιλικό Κορινθίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 22.30 το βράδυ σε συσκευαστήριο φρούτων και δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους ούτε για κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

