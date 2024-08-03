Πάρτι... φοροδιαφυγής μέσω... Γαλλίας, με 300 ευρώ είσοδο -όλα αδήλωτα- αποκαλύφθηκε στη Μύκονο. Γαλλική εταιρεία είχε νοικιάσει την πολυτελή βίλα στο νησί των ανέμων και διοργάνωσε πάρτι με γνωστό Dj, ορίζοντας το ποσό της εισόδου στα 300 ευρώ. Βεβαίως δεν όσοι πλήρωσαν για να διασκεδάσουν στο πάρτι δεν... πήραν απόδειξη.

Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ο νέος τρόπος οργάνωσης «μαύρων» πάρτι, στα οποία οι συμμετέχοντες βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και οι διοργανωτές φουσκώνουν τους λογαριασμούς τους, δίχως να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στην εφορία.

Η «μηχανή» που έχει στηθεί λειτουργεί ως εξής: Ξένες εταιρείες διαφημίζουν μέσω social media τα πάρτι που διοργανώνουν, λέγοντας πως όλα είναι νόμιμα. Ωστόσο, ο έλεγχος από τους ράμπο της ΑΑΔΕ ανέδειξε την αλήθεια.

Με μια ειδική και λεπτομερώς σχεδιασμένη επιχείρηση, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με αστυνομικούς, έκαναν έφοδο σε βίλα, στο Πυργί.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι γαλλική εταιρεία είχε νοικιάσει τον χώρο για να διοργανώσει πάρτι, με διάσημο DJ, ο οποίος, μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, το... έβαλε στα πόδια για να αποφύγει τη σύλληψη.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όσοι βρίσκονταν στη βίλα, είχαν καταβάλει 300 ευρώ ο καθένας.

Η εταιρεία αυτή δεν είχε δηλώσει την έναρξη της δραστηριότητάς της και βέβαια οι πελάτης δεν είχαν λάβει απόδειξη, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ.

Επίσης, δεν είχαν κοπεί τιμολόγια όυτε για την ενοικίαση των ηχητικών εγκαταστάσεων - ποσό άνω των 5.000 ευρώ - ούτε για τις υπόλοιπες υπηρεσίες, όπως κάβα, catering, φύλαξη, κλπ.



Πηγή: skai.gr

