Έσπασαν την τζαμαρία καφετέριας στους Αγίους Αναργύρους και έβαλαν φωτιά

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής - Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια

Πυροσβεστική

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε καφετέρια στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, άγνωστος η άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία της καφετέριας και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες όπου κατέβαλαν προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

