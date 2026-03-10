Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε καφετέρια στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, άγνωστος η άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία της καφετέριας και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες όπου κατέβαλαν προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατάστημα στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.