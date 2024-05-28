Πυρκαγιά σε αποθήκη στον Αλίαρτο Βοιωτίας

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη γεωργικών προϊόντων στον Αλίαρτο Βοιωτίας, νωρίτερα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική ο χώρος καίγεται ολοσχερώς καθώς εντός των αποθηκών υπάρχουν αρκετά μηχανήματα και αντικείμενα που συνιστούν καύσιμη ύλη.

Η αποθήκη, στην οποία ευτυχώς φαίνεται πως δεν υπήρχαν άνθρωποι, βρίσκεται σε κάμπο, όχι κοντά σε σπίτια και έτσι δεν συνιστά κίνδυνο για τον κατοικημένο ιστό.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Στην κατάσβεση συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.