Ένα ακόμα φορτίο με κοκαΐνη εντόπισαν τελωνειακοί, αυτή τη φορά μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες.

Ειδικότερα, μετά από διενέργεια τοπικής ανάλυσης κινδύνου, δεσμεύτηκε από το Γ’ Τελωνείο Πειραιά, το ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες προερχόμενο από το Εκουαδόρ και τελικό προορισμό τον Πειραιά.

Σε έλεγχο x-ray εντοπίστηκε ύποπτη οργανική ουσία στα ψυκτικά μηχανήματα του εμπορευματοκιβωτίου. Ακολούθησε έλεγχος κατά τον οποίο εντοπίστηκαν 40 συσκευασίες με σημαντική ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (κοκαΐνη), μεικτού βάρους 46,445 κιλά οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Η αξία της κοκαΐνης που κατασχέθηκε υπολογίζεται στα 2.000.000€.

Ο έλεγχος έγινε με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Αττικής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας και το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ).

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη για την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος εισαγωγής και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών και ερευνάται πιθανή συσχέτιση με άλλες υποθέσεις.



Πηγή: skai.gr

