Πύργος: Πυροβολισμοί… μετά από καβγά με γυναίκα

Σκηνές… απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν χθες το μεσημέρι σε γειτονιά του Πύργου, όταν ένας άνδρας, μετά από έντονη λογομαχία που είχε με γυναίκα, άρπαξε την καραμπίνα και πυροβόλησε τρεις φορές στον αέρα, σκορπίζοντας τον πανικό.

Σύμφωνα με το patrisnews, το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, παρουσία περιοίκων που τρομοκρατήθηκαν από τους πυροβολισμούς και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν σε χρόνο-ρεκόρ στο σημείο και συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες κατείχε παράνομα το κυνηγετικό όπλο.

Ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο η αναστάτωση στη γειτονιά ήταν μεγάλη, ενώ θα μπορούσε το περιστατικό αυτό να έχει καταλήξει σε… τραγωδία.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η αστυνομία ερευνά τα αίτια του επεισοδίου και την προέλευση του όπλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.