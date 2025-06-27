Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 63χρονος δημοτικός υπάλληλος στα Κοιμητήρια του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε από πατέρα και γιο κατά τη διαδικασία εκταφής γυναίκας που είχε αποβιώσει

Ως δράστες του επεισοδίου συνελήφθησαν ένας 48χρονος και ο 30χρονος γιος του, με την εκταφή να αφορούσε τη σύζυγο του πρώτου και μητέρα του δεύτερου.

Σύμφωνα με το Thestival, κατά τη διάρκεια της εκταφής των λειψάνων υπήρξε διαπληκτισμός με τον δημοτικό υπάλληλο. Τότε οι δύο άνδρες άρχισαν να χτυπούν τον 63χρονο με μπουνιές, ενώ ο γιος τον χτύπησε και με στειλιάρι.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ενώ εις βάρος του πατέρα και του γιου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

