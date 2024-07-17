Λογαριασμός
Πύργος: Κακουργηματική δίωξη στον φερόμενο ως εμπρηστή

Ο άνδρας παραπέμφθηκε για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηλείας

Εμπρηστής

Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθησε άσκησε σε βάρος του 73χρονου συλληφθέντα ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας.

Ο ηλικιωμένος φερόμενος ως εμπρηστής, που βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, παραπέμφθηκε για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηλείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το σε βάρος του κατηγορητήριο στο σύνολό του.

Νωρίτερα, ο άνδρας είχε περάσει την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Πύργου, φορώντας χειροπέδες και συνοδευόμενος από στελέχη του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Πηγή: patrisnews.com

TAGS: δίωξη κακούργημα εμπρηστική επίθεση Φωτιές Πύργος
