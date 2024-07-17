Σε κάθειρξη 7 ετών ο καθένας καταδικάστηκαν δύο αδέλφια που κρίθηκαν ένοχα για τον θάνατο 52χρονου ιδιοκτήτη γραφείου τελετών, ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο, πέρσι τον Μάιο, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κατερίνης, όπου παραπέμφθηκαν να διαστούν, έκρινε τους δύο κατηγορούμενους ένοχους για θανατηφόρα σωματική βλάβη, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού και κατ' ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό της πράξης, αφού το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τούς είχε παραπέμψει να δικαστούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Οι δικαστές αποφάσισαν, επιπλέον, η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής με την επιβολή περιοριστικών όρων (αυτοπρόσωπη εμφάνιση δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση επικοινωνίας με τους οικείους του θύματος). Κατά συνέπεια, η ετυμηγορία του δικαστηρίου τούς οδήγησε εκτός φυλακής.

Το επίδικο περιστατικό ξεκίνησε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επειδή ο 52χρονος τάιζε αδέσποτα ζώα, έξω από την επιχείρησή του, γεγονός που φαίνεται να ενόχλησε τα δύο αδέλφια, 41 και 43 ετών, με καταγωγή από την Αρμενία. Περίοικοι κατέθεσαν ότι είχαν προηγηθεί κι άλλοι καβγάδες, καθώς οι κατηγορούμενοι αντιδρούσαν στη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης στην περιοχή.

Έχοντας δεχθεί πλήγματα με γυμνά χέρια στο σώμα του, το θύμα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε ισχαιμία του μυοκαρδίου, όπως προέκυψε από τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το δικαστήριο δέχθηκε ότι οι καταδικασθέντες είχαν σκοπό να επιφέρουν βαριά σωματική βλάβη στο θύμα, αλλά ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα της καρδιακής προβολής που υπέστη λόγω της στρεσογόνας κατάστασης που βίωσε εκείνη την ώρα.

Στις απολογίες τους, τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν ότι ενήργησαν με σκοπό να προκαλέσουν κακό στον 52χρονο, εκφράζοντας τη λύπη τους για την εξέλιξη του επεισοδίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

