Ιδιαίτερα προβλήματα προκαλεί η έντονη βροχόπτωση στην πόλη του Πύργου, με τα μεγαλύτερα ζητήματα να καταγράφονται σε χαμηλά σημεία του αστικού ιστού.

Στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Παπαφλέσσα, ο όγκος του νερού αυξήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα και το πεζοδρόμιο να γίνουν ουσιαστικά ένα.

Όπως αναφέρει το patrisnews, οδηγοί κινήθηκαν με χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα διερχόμενα οχήματα δημιουργούσαν έντονο κυματισμό, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πεζοί αναγκάστηκαν να περιμένουν την υποχώρηση των υδάτων για να διασχίσουν το σημείο με ασφάλεια.

Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζει συχνά προβλήματα σε περιόδους ισχυρής βροχόπτωσης, θέτοντας ζήτημα επάρκειας των φρεατίων απορροής και της συνολικής αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Όπως τονίζουν, απαιτούνται παρεμβάσεις πρόληψης ώστε να αποφεύγονται παρόμοια φαινόμενα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών.

