Σύμη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας της Σύμης, με την υπογραφή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου.

Σε αυτην την απόφαση οδήγησε το πρόβλημα λειψυδρίας, το οποίο παρά τις βροχοπτώσεις των πρόσφατων εβδομάδων παραμένει πάντα επίκαιρο και εκδηλώνεται με αμείωτη ένταση ανά την Επικράτεια.

