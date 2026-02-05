Λογαριασμός
Σύμη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας

Το πρόβλημα λειψυδρίας παραμένει επίκαιρο παρά τις βροχοπτώσεις των πρόσφατων εβδομάδων, οδηγώντας τον Στ. Παπασταύρου να υπογράψει την σχετική Υπ. Απόφαση

Σύμη

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας της Σύμης, με την υπογραφή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου.

Σε αυτην την απόφαση οδήγησε το πρόβλημα λειψυδρίας, το οποίο παρά τις βροχοπτώσεις των πρόσφατων εβδομάδων παραμένει πάντα επίκαιρο και εκδηλώνεται με αμείωτη ένταση ανά την Επικράτεια.

