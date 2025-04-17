Ψέριμος: Γιατρός- οπλίτης θητείας στο περιφερειακό ιατρείο

Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής 'Αμυνας Θανάση Δαβάκη, τοποθετείται ιατρός οπλίτης θητείας, πτυχιούχος Ιατρικής για την υγειονομική κάλυψη του περιφερειακού ιατρείου Ψερίμου, έπειτα από σχετικό αίτημα του υπουργείου Υγείας.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, η διάθεσή του θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουνίου 2025.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται αδιάκοπα στο πλευρό της κοινωνίας, έτοιμες να συνδράμουν όπου και όποτε παραστεί ανάγκη. Συνεχίζουμε μέσα από στοχευμένες δράσεις να υποστηρίζουμε έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας, εξασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης, σε κάθε άκρη της Ελλάδας, έχει πρόσβαση σε δωρεάν, δημόσια και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη» ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Θανάσης Δαβάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.