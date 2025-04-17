Πηγές Υπ. Ναυτιλίας: 7 δικογραφίες φέρεται να εμπλέκουν ΜΚΟ σε διευκολύνσεις δουλεμπορικών κυκλωμάτων

Ζήτημα διαφάνειας ως προς τον ρόλο και τη χρηματοδότηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων έθεσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκη Βορίδη.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας τουλάχιστον 7 δικογραφίες φέρεται να εμπλέκουν ΜΚΟ σε διευκολύνσεις δουλεμπορικών κυκλωμάτων που αφορούν παράνομες διακινήσεις μεταναστών στην Ελλάδα και με προορισμό την Ευρώπη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η εξέταση των υποθέσεων αυτών χρονίζει λόγω και της περίπλοκης φύσης τους σε διάφορα επίπεδα της Δικαιοσύνης.

Με αυτά τα δεδομένα, είναι αναγκαίος ο διαχειριστικός έλεγχος των χρηματοδοτήσεων για την εξασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας της δράσης των ΜΚΟ στο Β. Αιγαίο.

Σημειώνεται ότι κατά τη συνάντηση των δύο υπουργών συζητήθηκε το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που εμπλέκονται σε πράξεις παράνομης διακίνησης μεταναστών, ενώ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης δεσμεύτηκε να προχωρήσει η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να περικόπτονται οι χρηματοδοτήσεις σε ΜΚΟ που εμπλέκονται σε παράνομη διακίνηση μεταναστών.

«Έχουμε συνεννοηθεί ότι θα υπάρξει αυτή η ενημέρωση και, εάν χρειαστεί να εκδηλωθεί νομοθετική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση του υπουργείου Μετανάστευσης, είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε άμεσα» είχε πει ο κ.Βορίδης.

«Έχουμε 18.500 μίλια ακτογραμμής και θαλάσσιων συνόρων που πρέπει να φυλάσσονται, και αυτή είναι η δουλειά του Λιμενικού Σώματος και δική μου αρμοδιότητα, ενώ ζήτησα από τον κύριο Υπουργό να δούμε στο σύνολό τους τις δικογραφίες αυτές, που βρίσκονται σε διάφορα επίπεδα της Δικαιοσύνης και εκκρεμούν σε σχέση με τον ρόλο των ΜΚΟ στην Ελλάδα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πλαίσιο της νομιμότητας στο οποίο πρέπει να κινούνται και τον τρόπο διαφάνειας ως προς τη χρηματοδότησή τους» είχε επισημάνει ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.