Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το βράδυ της Δευτέρας την Καλλονή και τα γύρω χωριά στη Λέσβο, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Η ένταση της βροχής ήταν τέτοια που μέσα σε λίγη ώρα η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ποταμός Τσικνιάς «έσπασε» με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού να κατακλύσουν το λεκανοπέδιο της Καλλονής σύμφωνα με το lesvosnews. Το νερό ανέβηκε γρήγορα, σκεπάζοντας δρόμους, αυλές και αυτοκίνητα, ενώ σε ορισμένα σημεία το ύψος του ξεπέρασε το μισό μέτρο.

Η κυκλοφορία διακόπηκε σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως μεταξύ Καλλονής – Σκάλας Καλλονής και Αρίσβης – Αγίας Παρασκευής, όπου το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι.

Οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέσα σε πλημμυρισμένα σημεία, ενώ αρκετοί οδηγοί χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι το νερό μπήκε σε σπίτια και καταστήματα, προκαλώντας καταστροφές σε ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκες και προϊόντα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα συνεργεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου βρίσκονται επί ποδός από τα ξημερώματα, επιχειρώντας αντλήσεις υδάτων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πηγή: kalloninews

Κλειστά τα σχολεία

Με απόφαση του Δημάρχου και σε συνεργασία με τον εντεταλμένο σύμβουλο Παιδείας κ έπειτα από σύσταση του Αντιδημάρχου Πολιτικής προστασίας Ανδρέα Αξή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου σήμερα Τρίτη θα παραμείνουν κλειστά.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης. Η στάθμη του νερού παραμένει υψηλή, ενώ οι βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν κατά διαστήματα και το πρωί, προκαλώντας νέα υπερχείλιση μικρότερων χειμάρρων.

Το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο: η μορφολογία του λεκανοπεδίου της Καλλονής, με τα χαμηλά εδάφη και τους πολλούς παραπόταμους, το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για χρόνια προβλήματα αντιπλημμυρικής θωράκισης, με τα έργα που είχαν εξαγγελθεί μετά τις πλημμύρες του 2022 να παραμένουν ημιτελή.

Πηγή: skai.gr

