Προκαθορισμένα σημεία στάθμευσης, περιοχές πλήρους απαγόρευσης, όπως πέριξ της Ακρόπολης, και χαμηλής ταχύτητας, πρόστιμα και κυρώσεις για χρήστες αλλά και για εταιρείες που νοικιάζουν ηλεκτρικά πατίνια, προβλέπει ο κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών του Δήμου Αθηναίων.

Στόχος, όπως αναφέρει η Καθημερινή, είναι να μπει τέλος στα φαινόμενα άναρχης στάθμευσης αλλά και επικίνδυνης οδήγησης.

Πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης ισχύει σε χώρους που έχουν έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον, όπως σε όλη την περιοχή πέριξ της Ακρόπολης και του ιστορικού κέντρου, καθώς και σε όλα τα άλση αλλά και στους πεζοδρόμους της Ερμού και της Αιόλου. Παράλληλα, οριοθετούνται περιοχές μειωμένης ταχύτητας (6 χλμ/ώρα). Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πατίνια θεωρείται ότι κυκλοφορούν ως πεζοί. Έτσι, ισχύει όριο ταχύτητας πεζού 6 χλμ/ώρα για τις περιοχές του Ψυρρή και του πεζοδρόμου του Κεραμεικού, ενώ η κυκλοφορία σε όλους τους πεζοδρόμους και κοινόχρηστους χώρους θα γίνεται με αυτήν τη μέγιστη ταχύτητα.

Ήδη, σύμφωνα και με τον ΚΟΚ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε όλες τις οδούς με επιτρεπόμενη ταχύτητα άνω των 50 χλμ/ώρα, όπως και σε επιπλέον οδικά τμήματα που ορίζει ο δήμος.

Επιπλέον, οι πολίτες απαγορεύεται να σταθμεύουν σε ράμπες, διαβάσεις, εισόδους κτιρίων ή άλλες κρίσιμες προσβάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από αρχαιολογικούς χώρους. Η στάθμευση επιτρέπεται μόνον εντός των 124 ειδικών χώρων στάθμευσης που έχουν χωροθετηθεί από τον δήμο σε όλες τις δημοτικές κοινότητες της Αθήνας, με συνολικά 1.574 θέσεις στάθμευσης. Ενδεικτικά, μια ζώνη μαζικής στάθμευσης μπορεί να περιλαμβάνει 10 θέσεις και έως 4 εταιρείες.

Πηγή: skai.gr

