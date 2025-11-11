Λιγότερα λουκέτα υποκαταστημάτων θα περιλαμβάνει το υπό αναθεώρηση σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων ειδικά στην επαρχία, όπως γράφει η Καθημερινή.

Στο πλαίσιο αυτό και όπου υπάρχει η δυνατότητα, κάποια από τα 158 ταχυδρομεία της περιφέρειας που επρόκειτο να κλείσουν θα συστεγαστούν με τα ΚΕΠ.

Σε αυτό το μοντέλο (shop in shop) ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παρέχουν υπάλληλοι των ΕΛΤΑ, τα οποία θα επωφεληθούν από τη μείωση των δαπανών για ενοίκια.

Το ενδεχόμενο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και κυρίως οι χρηματοοικονομικές να περάσουν εξ ολοκλήρου στα ΚΕΠ θεωρείται δύσκολο, καθώς τα τελευταία δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές.

Επίσης, θα γίνει προσπάθεια να λειτουργήσουν πρακτορεία ΕΛΤΑ από ιδιώτες.

Σε κάθε περίπτωση κατ' ελάχιστον θα υπάρχουν ταχυδρομεία σε κάθε νησί και σε έναν από τους 330 δήμους της χώρας.

Πηγή: skai.gr

