Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο, όταν ένας 5χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού με συμμαθητές του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη χθες γύρω στις 11:30 το πρωί, στην κεντρική είσοδο της σχολικής μονάδας, όταν ένας άλλος μαθητής έκλεισε την πόρτα την ώρα που έπαιζαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά το παιδί.
Ο 5χρονος υπέστη ακρωτηριασμό της πρώτης φάλαγγας στον δείκτη και μεταφέρθηκε για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την υποβολή προανακριτικού υλικού, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
