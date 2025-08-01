Πρώτη επίσκεψη στελεχών στην ΑΑΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα στοιχεία που ζήτησαν άμεσα

Τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ επισκέφτηκαν σήμερα υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ, και συναντήθηκαν με στελέχη του Οργανισμού.
Στόχος ήταν η έναρξη της συνεργασίας των δύο φορέων του Δημοσίου, εν όψει και της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Οι επιτελείς της ΑΑΔΕ ζήτησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πλήθος στοιχείων, τα οποία θα τους βοηθήσουν στην ταχύτερη μετάβαση στο νέο σχήμα.
Μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις συμβάσεις του Οργανισμού με ιδιωτικές εταιρείες.
Το σύνολο των στοιχείων που ζητήθηκαν πρέπει να έχει αποσταλεί έως την Παρασκευή 8 Αυγούστου, ενώ αναμένεται να ζητηθούν και νέα στοιχεία μετά την επεξεργασία των πληροφοριών που θα προκύψουν από την ενημέρωση των στελεχών της ΑΑΔΕ.
