Συνελήφθη ο ληστής που έκλεψε αλυσίδα από γυναίκα, ενώ ο Γιώργος Τσελίκας ήταν σε ζωντανή μετάδοση

Στη σύλληψη του ληστή της παραλίας, την ώρα που ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Γιώργος Τσέλικας ήταν σε ζωντανή μετάδοση από την παραλία του Αλίμου, προχώρησαν οι Αρχές.

Ο συλληφθείς ανήκε σε συμμορία που έκλεβε χρυσές αλυσίδες από ηλικιωμένα άτομα, όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης Θεοδόσης Πάνου.

Ο δράστης εντοπίστηκε από το βίντεο και είχε τεθεί υπό παρακολούθηση τις τελευταίες ημέρες χωρίς να έχει καταλάβει κάτι.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο επιχείρησης-σκούπα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία έγιναν 30 συλλήψεις.

Είναι όλοι αλλοδαποί και δηλώνουν ανήλικοι.

Μάλιστα, όταν οι αστυνομικοί είπαν στον δράστη ότι μπορούσε να τραυματίσει τη γυναίκα με τον τρόπο που τράβηξε την αλυσίδα, εκείνος φέρεται να απάντησε: «Τι την θέλει η γριά την αλυσίδα».

Πηγή: skai.gr

