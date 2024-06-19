Όπως ανέφερε την Τετάρτη στον ΣΚΑΪ ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών, Γιώργος Καλλιακμάνης, χθες βράδυ η πρώην σύζυγος του Απόστολου Λύτρα με το ένα από τα παιδιά τους, μπήκαν στην αυλή να χτυπήσουν το κουδούνι του σπιτιού της 37χρονης δικηγόρου, η οποία τους αντιλήφθηκε και πάτησε το panic button, ενώ στη συνέχεια υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Όπως έγινε γνωστό, το 37χρονο θύμα υπέβαλε μηνύσεις για διατάραξη οικιακής ειρήνης στην πρώην σύζυγο του ποινικολόγου, όπως και στον ίδιο τον Απόστολο Λύτρα. Μάλιστα, ο κ. Καλλιακμάνης αποκάλυψε ότι η 37χρονη μήνυσε τον σύζυγό της και για απειλητικό μήνυμα που έστειλε στο κινητό της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Απόστολος Λύτρας αναζητείται.

Αποκαλυπτική η ιατροδικαστική εξέταση - Επιβεβαιώνει πλήρως την αρχική διάγνωση του γιατρού

Αποκαλυπτική ήταν η ιατροδικαστική έκθεση στην υπόθεση ξυλοδαρμού της συζύγου του Απόστολου Λύτρα, επιβεβαιώνοντας πλήρως την αρχική διάγνωση του γιατρού για την κακοποίησή της από τον γνωστό ποινικολόγο.

Συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης που εξέτασε το 37χρονο θύμα φαίνεται να διαπιστώνει και να καταγράφει τραύματα που είναι σχεδόν ταυτόσημα με αυτά που διέγνωσε ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής.

Υπενθυμίζεται ότι η 37χρονη έχει πλέον εγκατεστημένο το panic button, μαζί με αστυνομική φύλαξη 24 ώρες το 24ωρο έξω από το σπίτι της, όπως και πολλές δεκάδες γυναίκες που κατέφυγαν στην Αστυνομία ζητώντας βοήθεια.

Ενδεικτικά, η δικηγόρος είναι μία από τις 21 συνολικά γυναίκες που έχουν εκφράσει στις Αρχές τον φόβο τους για ενδεχόμενη επανάληψη επιθέσεων ξυλοδαρμού από τους κακοποιητές συζύγους τους, με τον συγκεκριμένο αριθμό να αφορά μόνο τον νομό Αττικής σε έναν χρονικό ορίζοντα περίπου 80 ημερών, μετά και την άγρια δολοφονία της άτυχης Κυριακής έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η συγκλονιστική περιγραφή του ξυλοδαρμού - Λεπτό προς λεπτό η εφιαλτική νύχτα

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει στους κόλπους της Δικαιοσύνης με «αιχμή» τους χειρισμούς στην υπόθεση Λύτρα. Η αντίδραση του Αρείου Πάγου στη μη προφυλάκιση του επιφανούς δικηγόρου προκάλεσε την παρέμβαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ενώ για «επικοινωνιακό show» κατηγόρησε την ηγεσία της Δικαιοσύνης ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσσός.

Μάλιστα, την Τρίτη υπήρξε και νέα παρέμβαση του Αρείου Πάγου, με την οποία η Γεωργία Αδειλίνη ζητά την ταχύτατη ολοκλήρωση της ανάκρισης εξαιτίας του κινδύνου που συνεχίζει να διατρέχει το θύμα.

«Η κρίση των δικαστικών λειτουργών είτε είναι ορθή, είτε λανθασμένη, υπόκειται μόνο στους κανόνες του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και όχι σε πειθαρχικό έλεγχο», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης. «Ο πειθαρχικός έλεγχος των δικαστών οφείλει να γίνεται μέσω των θεσμικών διαδικασιών, όπως η Επιθεώρηση Δικαστηρίων και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην δικαιοδοτική κρίση των δικαστών, η οποία ελέγχεται μέσω των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων και πειθαρχικά σε περιπτώσεις αξιόποινης ή αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς», επεσήμανε ο κ. Βερβεσσός.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο μεταξύ, νέα διάσταση στο χρονικό της υπόθεσης έδωσε χθες ο Απόστολος Λύτρας, ο οποίος ισχυρίστηκε σε ανακοίνωσή του ότι ήταν απόφαση της συζύγου του να πει πως έπεσε από τις σκάλες, για να προστατευθούν έτσι τα παιδιά τους από την αρνητική δημοσιότητα.

Οι περιγραφές, όμως, της 37χρονης δικηγόρου από την εφιαλτική νύχτα της επίθεσης προκαλούν αποτροπιασμό. όπως επεσήμανε, ο σύζυγός της αρνήθηκε να την πάει σε κάποιο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. «Τον παρακαλούσα να με πάει σε κάποιο νοσοκομείο και να μου δώσει το κινητό μου, προκειμένου να ειδοποιήσω την αδερφή μου ή κάποιον δικό μου. Ο ίδιος δεν ανταποκρινόταν σε τίποτα από όλα αυτά, παρότι του έλεγα ότι θα πεθάνω επειδή αιμορραγούσα πάρα πολύ. Ακόμη και τα ρούχα μου είχαν γεμίσει αίματα».

Το θύμα αναφέρει ότι επιχείρησε να πατήσει και τοκουμπί του συναγερμού, ώστε να ειδοποιήσει έτσι την Αστυνομία, όμως ο σύζυγός της πρόλαβε να τη σταματήσει.

«Ο αστυνομικός επέμενε ότι πρέπει να δώσω κατάθεση εκείνη τη στιγμή. Του είπα να γράψει ότι έπεσα από τις σκάλες και να μου δώσουν κουμπί πανικού, ώστε οι αστυνομικοί να αντιληφθούν τι είχε συμβεί και όχι ο άνδρας μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.