Σαν σήμερα: 19 Ιουνίου 1951 - Πεθαίνει ο Άγγελος Σικελιανός - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Ο Σεφέρης τον αποκάλεσε «Άρχοντα της λαλιάς μας». ο Παλαμάς τον θεωρούσε περισσότερο φιλόσοφο παρά ποιητή

  • 240 π.Χ. ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της Γης.

  • 1827 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΝΕΚΟΥΣ

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο («Περίπτωση Νενέκου»).

  • 1863 ΤΑ «ΙΟΥΝΙΑΝΑ»

Ένοπλη ρήξη «Ορεινών» και «Πεδινών» στην Αθήνα (Κανάρης, Βούλγαρης), η κορύφωση των γνωστών και ως «Ιουνιανών».

  • 1951 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. 

  • 1970 ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ

Δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής.
 

