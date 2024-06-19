240 π.Χ. ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της Γης.

1827 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΝΕΚΟΥΣ

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο («Περίπτωση Νενέκου»).

1863 ΤΑ «ΙΟΥΝΙΑΝΑ»

Ένοπλη ρήξη «Ορεινών» και «Πεδινών» στην Αθήνα (Κανάρης, Βούλγαρης), η κορύφωση των γνωστών και ως «Ιουνιανών».

1951 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο.

1970 ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ

Δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής.



