Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και στοιχεία επικοινωνίας πρεσβειών και προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μ. Ανατολή

Λίστα με τους τρόπους επικοινωνίας έδωσαν στη δημοσιότητα οι ελληνικές προξενικές αρχές στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή

ΥΠΕΞ

Λίστα με τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας πρεσβειών και προξενικών Αρχών στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

   -Ιράν (Πρεσβεία Τεχεράνης)

   Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +98 910 272 6477

   Email Πρεσβείας: gremb.teh@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.teh@mfa.gr Website:http://www.mfa.gr/tehran

   Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGlp76l1upPcU4qzlZeygJUkR3TTPhkQYj0TCejb9DfuTuvg/viewform

   -Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Πρεσβεία 'Αμπου Ντάμπι)

   Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +971 50 390 1820

   Ε-mail Πρεσβείας: gremb.abd@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.abd@mfa.gr

   Website: http://www.mfa.gr/abu

   Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdesilNtfzMNS5ZEXlGMNH5BSiHN_t9n-6PugWFV3FGNnPEg/viewform

   -Ιορδανία (Πρεσβεία Αμμάν)

   Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +962 79 569 3000

   Email Πρεσβείας: gremb.amn@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.amn@mfa.gr

   Website: http://www.mfa.gr/amman

   Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/1fGKbRfDWfLI2v5Dvm86OMjIeCkfONKeOsA9tJVI35fU/viewform?edit_requested=true

   -Ισραήλ (Πρεσβεία Τελ Αβίβ)

   Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +972 54 681 7282

   Email Πρεσβείας: gremb.tlv@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.tlv@mfa.gr

   Website: http://www.mfa.gr/israel

   Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6ioAB485QzBo_t3aY8DKSXUEJgUmzkXqgCP5hBCnIpoGrA/viewform

   -Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα

   Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:+972 52 303 2253

   Email.: grgencon.jer@mfa.gr

   Website: http://www.mfa.gr/missionsabroad/jerusalem

   Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMbEqJH-dwwRUb8g98x7D8zedgYVAjeLid62KXpaJlJKDrYA/viewform

   -Κατάρ (Πρεσβεία Ντόχας)

   Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +974 33 950 119

   Ε-mail Πρεσβείας: gremb.doha@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.doha@mfa.gr

   Website: http://www.mfa.gr/doha

   Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_zOb4Fb9nssFb-__Q94fXFZOYvJq__Zq8SBo-mZP9MwV4g/viewform

   -Κουβέιτ (Πρεσβεία Κουβέιτ)

   Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +30 6984 904699

   Ε-mail Πρεσβείας: gremb.kuw@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.kuw@mfa.gr

   Website: http://www.mfa.gr/kuwait

   Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWZUTfDsMCtM2WxpnOAm7hXAggMH6MSxiTBr22N1IMV6BXQ/viewform?usp=dialog

   -Λίβανος (Πρεσβεία Βηρυτού)

   Τηλ έκτακτης ανάγκης: +961 71 593 659

   Email Πρεσβείας: gremb.bei@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.bei@mfa.gr

   Website: http://www.mfa.gr/beirut

   Μπαχρέιν - Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας -στο Κουβέιτ

   -Ομάν - Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ

   -Σαουδική Αραβία (Πρεσβεία Ριάντ)

   Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +966 50 609 0207

   Ε-mail Πρεσβείας: gremb.ria@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.ria@mfa.gr

   Website: http://www.mfa.gr/riyadh

   Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__p4YufZUMU1PNjFBWEw2TVM2QTMwNzFONUZENTc5Sy4u&route=shor

