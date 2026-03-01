Λίστα με τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας πρεσβειών και προξενικών Αρχών στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

-Ιράν (Πρεσβεία Τεχεράνης)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +98 910 272 6477

Email Πρεσβείας: gremb.teh@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.teh@mfa.gr Website:http://www.mfa.gr/tehran

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGlp76l1upPcU4qzlZeygJUkR3TTPhkQYj0TCejb9DfuTuvg/viewform

-Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Πρεσβεία 'Αμπου Ντάμπι)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +971 50 390 1820

Ε-mail Πρεσβείας: gremb.abd@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.abd@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/abu

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdesilNtfzMNS5ZEXlGMNH5BSiHN_t9n-6PugWFV3FGNnPEg/viewform

-Ιορδανία (Πρεσβεία Αμμάν)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +962 79 569 3000

Email Πρεσβείας: gremb.amn@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.amn@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/amman

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/1fGKbRfDWfLI2v5Dvm86OMjIeCkfONKeOsA9tJVI35fU/viewform?edit_requested=true

-Ισραήλ (Πρεσβεία Τελ Αβίβ)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +972 54 681 7282

Email Πρεσβείας: gremb.tlv@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.tlv@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/israel

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6ioAB485QzBo_t3aY8DKSXUEJgUmzkXqgCP5hBCnIpoGrA/viewform

-Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:+972 52 303 2253

Email.: grgencon.jer@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/missionsabroad/jerusalem

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMbEqJH-dwwRUb8g98x7D8zedgYVAjeLid62KXpaJlJKDrYA/viewform

-Κατάρ (Πρεσβεία Ντόχας)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +974 33 950 119

Ε-mail Πρεσβείας: gremb.doha@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.doha@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/doha

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_zOb4Fb9nssFb-__Q94fXFZOYvJq__Zq8SBo-mZP9MwV4g/viewform

-Κουβέιτ (Πρεσβεία Κουβέιτ)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +30 6984 904699

Ε-mail Πρεσβείας: gremb.kuw@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.kuw@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/kuwait

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWZUTfDsMCtM2WxpnOAm7hXAggMH6MSxiTBr22N1IMV6BXQ/viewform?usp=dialog

-Λίβανος (Πρεσβεία Βηρυτού)

Τηλ έκτακτης ανάγκης: +961 71 593 659

Email Πρεσβείας: gremb.bei@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.bei@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/beirut

Μπαχρέιν - Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας -στο Κουβέιτ

-Ομάν - Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ

-Σαουδική Αραβία (Πρεσβεία Ριάντ)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +966 50 609 0207

Ε-mail Πρεσβείας: gremb.ria@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.ria@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/riyadh

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__p4YufZUMU1PNjFBWEw2TVM2QTMwNzFONUZENTc5Sy4u&route=shor

