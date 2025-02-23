Λογαριασμός
Ξεκίνησε το Παιδικό Καρναβάλι στην Πάτρα: Σε θέση παρέλασης οι μικροί καρναβαλιστές - Βίντεο και φωτογραφίες

Φέτος το 2025 το Καρναβάλι των Μικρών ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής γύρω στις 11 το πρωί και χαρακτηρίζεται από σημαντικές καινοτομίες

καρναβάλι Πάτρα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά καρναβάλια, το Καρναβάλι των Μικρών, λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στην Πάτρα και έτσι  μικροί και μεγάλοι την επισκέπτονται για να περάσουν καλά.

Φέτος το 2025 το Καρναβάλι των Μικρών ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής στις 11 το πρωί και χαρακτηρίζεται από σημαντικές καινοτομίες.

Πραγματοποιούνται 5 Καρναβαλουπόλεις, δυο θεματικές αφιερωμένες στη Μαριονέτα και το Παραμύθι, δυο Περιφερειακές σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς της πόλης (Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και Πανεπιστήμιο Πατρών) και η Κεντρική Καρναβαλούπολη στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων την παραμονή της μεγάλης Παρέλαση των Μικρών. Επίσης θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πάτρα καρναβάλι

Βίντεο, φωτογραφίες: Χρήστος Στρατουλάκος 

Πηγή: skai.gr

