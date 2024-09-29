Λογαριασμός
Πρώην εστεμμένη συνελήφθη στην Αθήνα για απαγωγή των παιδιών της - Κρατείται στη ΓΑΔΑ

Η γυναίκα πήρε τα δύο ανήλικα παιδιά από τη νόμιμη επιμέλεια του πατέρα τους, ο οποίος θα τα έπαιρνε μαζί του στο εξωτερικό - Κρυβόταν για 10 μέρες σε Airbnb

συλληψη χειροπέδες γυναίκα

Σε σύλληψη μίας γυναίκας, πρώην μοντέλο και πρώην εστεμμένη playmate προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές χθες το πρωί στην Αθήνα, για παραβίαση δικαστική απόφασης που αφορούσε την επιμέλεια των παιδιών της.

Η γυναίκα συνελήφθη και κρατείται στο Τμήμα Ανηλίκων της ΓΑΔΑ, ενώ θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα αύριο. 

 Το πρώην μοντέλο φέρεται να είχε πάρει τα δύο ανήλικα παιδιά από τη νόμιμη επιμέλεια του πατέρα τους, ο οποίος θα τα έπαιρνε μαζί του στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ολλανδία, όπου διαμένει μόνιμα.

Η μητέρα συνελήφθη σε διαμέρισμα Airbnb, όπου διέμενε κρυφά για περίπου 10 ημέρες, μετά τη φυγή της από την κύρια κατοικία της. 

Τα παιδιά έχουν ήδη παραδοθεί στον πατέρα τους. 
 

