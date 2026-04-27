Εξαιτίας της αυξημένης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), δίνεται παράταση στην προθεσμία για όλους τους ΑΦΜ έως την Τετάρτη 29 Απριλίου, στις 23:59.

Καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων, θα πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος της πλατφόρμας, με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Με την επιταγή, που αποτελεί μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «μητρώο παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ, για τα άτομα με αναπηρία, τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Πάροχοι προγράμματος

Ως πάροχοι ορίζονται τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις των παρόχων υποβάλλονται από 21/04/2026 έως 10/05/2026 μέσω gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα την προηγούμενη χρονιά εντάσσονται αυτόματα στο Μητρώο Παρόχων, εφόσον επικαιροποιήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.