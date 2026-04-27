Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (27/04) στην Πολεμική Αεροπορία, όταν ελικόπτερο χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση μεταξύ των περιοχών Μαθιάς και Αμαριανού του δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης και όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία: «Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Πηγή: skai.gr

