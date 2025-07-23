Αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμό στον Ασπρόπυργο, με στόχο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οικίες όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* χειροβομβίδα εκπαιδευτικού τύπου,

* αεροβόλο πιστόλι,

* περόνη χειροβομβίδας,

* 4 όπλα πολεμικών τεχνών τύπου shuriken-αστεράκια,

* 3 όπλα πολεμικών τεχνών τύπου nunchaku,

* μαχαίρι,

* 16 φυσίγγια,

* 8 κάλυκες και

* 21 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Τέλος, συνελήφθησαν δύο άτομα για - κατά περίπτωση - παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

