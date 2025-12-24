Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στο λιμάνι Θεσσαλονίκης

Οβίδα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/12) στον 6ο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (πιθανόν οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε απόσταση 800 περίπου μέτρων από την ακτή και σε βάθος 16 μέτρων. Από τη Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία πυροτεχνουργών για την ασφαλή εξουδετέρωση του ανωτέρω πυρομαχικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.