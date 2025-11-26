Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία απαγγέλθηκαν στη 46χρονη η οποία ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί σήμερα οδηγήθηκε στα δικαστήρια Πειραιά προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σε εισαγγελέα και ανακριτή.

Οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης έχουν καταγραφεί καρέ-καρέ στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Το ντοκουμέντο προέρχεται από την εξωτερική κάμερα της μονοκατοικίας, μέσα στην οποία μαρτύρησε η ηλικιωμένη.

«Διανοητικά προβλήματα και εθισμό στον τζόγο» επικαλείται η πλευρά της 46χρονης - Η δήλωση του δικηγόρου της

Πηγή: skai.gr

