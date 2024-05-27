Ένα ξέφρενο γλέντι έχουν στήσει οι οπαδοί του Παναθηναϊκού σε όλη την Ελλάδα για την κατάκτηση του έβδομου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ξεχύθηκαν στους δρόμους αμέσως μετά την λήξη του τελικού με την Ρεάλ, γεμίζοντας κεντρικές πλατείες όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Στη Σύρο μετά την απονομή του Κυπέλλου οι φίλοι του Παναθηναϊκού ξεχύθηκαν στην Ερμούπολη προκειμένου να πανηγυρίσουν τη νίκη της ομάδας τους και την 7η Euroleague.

Σημείο συνάντησης η πλατεία Μιαούλη η οποία πρασίνισε… ενώ στη συνέχεια διέσχισαν το λιμάνι της Ερμούπολης! Δε θα μπορούσε να μην γίνει και πομπή με μηχανές και αυτοκίνητα με την νύχτα να γίνεται μέρα και οι κόρνες να δημιουργούν μια εκκωφαντική ατμόσφαιρα.

Την παράσταση εκτός των εκατοντάδων φιλάθλων έκλεψε και μια γιαγιά που βγήκε στο παράθυρο να πανηγυρίσει και όπως μπορείτε να καταλάβετε έγινε σύνθημα το σύνθημα τους!!!

