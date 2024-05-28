Μέχρι την 1η Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες).

Σύμφωνα με απόφαση του Συντονιστή Ελέγχων παρατείνεται κατ’ εξαίρεση μέχρι την 1η Ιουλίου 2024 η προθεσμία για την καταχώριση και οριστικοποίηση των ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων πόθεν έσχες, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης.

Οι εν λόγω καταστάσεις συντάσσονται και υποβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται ενώ επισημαίνεται ότι η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, μετά την 1η Ιουλίου δεν θα είναι εφικτές τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης ενώ τυχόν παράλειψη ή ελλιπής καταχώρηση στοιχείων επισύρει κυρώσεις.

Η ανακοίνωση

Φορείς Υπόχρεων Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) & Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 5026/2023.

Θέμα: «Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2024 (φορολογικό έτος 2023) – Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ.».

Με την υπ’ αριθμ. 1505/27.05.2024 απόφαση του Συντονιστή Ελέγχων, βάσει της από 11.05.2023 απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου, παρατείνεται κατ’ εξαίρεση μέχρι την 1η Ιουλίου 2024 η προθεσμία του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 5026/2023 (Α’ 45) για την καταχώριση και οριστικοποίηση των ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης. Οι εν λόγω καταστάσεις συντάσσονται και υποβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται.

Επισημαίνεται ότι η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα είναι εφικτές τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2024. Τυχόν παράλειψη ή ελλιπής καταχώριση των ως άνω στοιχείων επισύρει τις κυρώσεις του ν. 5026/2023 (άρθρο 34).

Για τον σκοπό της παρ. 1 της παρούσης οι αρμόδιοι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι εκάστου φορέα εισέρχονται στην εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 στη διεύθυνση www.pothen.gr κατόπιν αυθεντικοποίησης με τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (προσωπικοί κωδικοί TAXISnet), σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 5026/2023.

Φορείς υπόχρεων που πρέπει να αντικαταστήσουν ή να απενεργοποιήσουν πιστοποιημένους χρήστες, οφείλουν άμεσα να ορίσουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή του, ως υπευθύνους για την επικοινωνία και την ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης υπόχρεων, αποστέλλοντας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης foreis@pothen.gr, αρμοδίως υπογεγραμμένο ενιαίο έγγραφο συνοδευόμενο από το πρότυπο υπολογιστικό φύλλο που βρίσκεται στον σύνδεσμο «Υπόδειγμα Αρχείου Καταχώρησης Υπόχρεου» και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Όμοιες ενέργειες απαιτούνται και από φορείς υπόχρεων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή.

Στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2024 (έσοδα και συμφέροντα έτους 2023 & περιουσία κατά την 31.12.2023) πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο όσοι, απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 01.01.2023 έως 31.12.2023 ή από 01.01.2021 έως 31.12.2023 για τους υπόχρεους του άρθρου 4, της περ. α’ του άρθρου 6 και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Διευκρινίζεται ότι οι ιδιότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στους παραμετρικούς πίνακες της εφαρμογής υποβολής καταστάσεων έχουν αλλάξει και είναι αυτές του κεφαλαίου Β’ του ν. 5026/2023 (άρθρα 3 έως 16). Κατά συνέπεια απαιτείται προσεκτικός έλεγχος των κωδικών των ιδιοτήτων με βάση το νέο αρχείο «Παραμετρικοί Πίνακες για Καταστάσεις έτους 2024» που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.pothen.gr.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι φορείς υπόχρεων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τις όποιες τυχόν εσωτερικές τους διαδικασίες ως προς:

1. τη σύνταξη της ετήσιας κατάστασης υπόχρεων Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2024,

2. την ενημέρωση των υπόχρεων για την συμπερίληψή τους σε αυτήν και

3. την ενημέρωση των υπόχρεων ώστε αυτοί να καταχωρίσουν /επιβεβαιώσουν μέσω της εφαρμογής «Γνωστοποίηση Στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» στην ιστοσελίδα www.pothen.gr, τα στοιχεία των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους και των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με τα αμέσως παρακάτω.

Υπόχρεοι των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2023, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και όσοι απέκτησαν ιδιότητα υπόχρεου για πρώτη φορά το 2023, απαιτείται να συνδεθούν στην νέα εφαρμογή «Γνωστοποίηση Στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» στην διεύθυνση https://www.pothen.gr/syzygos, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης επιλέγοντας έτος «2024» και τύπο δήλωσης «ετήσια». Υπόχρεοι που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις δεν απαιτείται να προβούν στην προαναφερόμενη ενέργεια και τα στοιχεία των συζύγων/ΜΣΣ θα αντληθούν από τη τελευταία οριστικοποιημένη ετήσια ή αρχική Δ.Π.Κ. 2022. Προς τούτο, οι Φορείς Υπόχρεων θα πρέπει να ενημερώσουν αμελλητί τους υπόχρεους αρμοδιότητάς τους για την προαναφερθείσα διαδικασία.

Η ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων συζύγου στην εφαρμογή «Γνωστοποίηση Στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες», θα γίνει μέχρι τις 25/06/2024. Στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι των φορέων οφείλουν να εκτελούν τις παρακάτω ενέργειες μέχρι και την 1/7/2024:

1. Επιλέγουν το πεδίο «Εκτύπωση καταλόγου συζύγων/ΜΣΣ» διαδικασία από την οποία δημιουργείται αρχείο που περιλαμβάνει τους/τις συζύγους/ΜΣΣ.

2. Ενσωματώνουν ηλεκτρονικά – «φορτώνουν» το αρχείο αυτό, με την μέθοδο της διατήρησης, χωρίς καμία μεταβολή, στην ήδη προσωρινά αποθηκευμένη κατάσταση.

3. Οριστικοποιούν την κατάσταση.

Διευκρινίζεται ότι στο αρχείο «Εκτύπωση καταλόγου συζύγων/ΜΣΣ», εφόσον τα στοιχεία των συζύγων/ΜΣΣ αντλήθηκαν αυτοματοποιημένα από την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, ως ημερομηνία ανάληψης της ιδιότητας θα εμφανίζεται η «1/1/1900».

Προς διευκόλυνση των αρμοδίων υπαλλήλων των φορέων αναφέρεται ότι είναι στη διάθεσή τους η δυνατότητα επιλογής του πεδίου «Έλεγχος Στοιχείων Συζύγων» από το οποίο παράγεται κατάσταση στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι υπόχρεοι της προσωρινά αποθηκευμένης κατάστασης καθώς και η πηγή άντλησης των στοιχείων συζύγων/Μ.Σ.Σ. δηλαδή «Δήλωση Συζύγου» ή «Περσινή Δ.Π.Κ.». Για όσους δεν υπάρχουν στοιχεία οικογενειακής κατάστασης στο πεδίο αυτό θα εμφανίζεται η ένδειξη «Χωρίς Δηλ. Στοιχείων Συζ. ή περσινή Δ.Π.Κ.» και σε αυτή την περίπτωση οι Φορείς Υπόχρεων θα πρέπει να ενημερώσουν τους υπόχρεους αυτούς.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 5026/2023, μετά την οριστικοποίηση της κατάστασης των υπόχρεων προσώπων θα αποσταλεί σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπόχρεου που είναι καταχωρισμένη στη φορολογική αρχή, ενέργεια η οποία επέχει θέση ενημέρωσης των υπόχρεων προσώπων για την υποχρέωσή τους προς υποβολή Δ.Π.Κ. και δια της οποίας απαλλάσσεται ο αρμόδιος υπάλληλος του φορέα ή του οργάνου του πρώτου εδαφίου από κάθε σχετική ευθύνη.

Πέραν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι τυχόν αποσπασμένοι υπάλληλοι θα πρέπει να δηλώνονται από τον φορέα στον οποίο έχουν αποσπαστεί, όταν η ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής Δ.Π.Κ., αποκτάται στον τελευταίο (φορέας υποδοχής). Για παράδειγμα υπάλληλος που υπηρετεί σε Υπουργείο και είναι υπόχρεος υποβολής Δ.Π.Κ. λόγω της συμμετοχής του στη διοίκηση ενός Ν.Π.Δ.Δ., θα δηλωθεί μόνον στην κατάσταση υπόχρεων που θα συντάξει και θα καταχωρίσει ηλεκτρονικά το Ν.Π.Δ.Δ. και όχι και στην κατάσταση του Υπουργείου (οργανική θέση), εφόσον δεν έχει άλλη ιδιότητα.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-48.02.100 ή μέσω της ενότητας «Χρειάζεστε βοήθεια;» αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο www.pothen.gr και επιλέξετε «Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής κατάστασης.

Πηγή: skai.gr

