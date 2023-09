Πόσιμο, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, το νερό στον δήμο Τρικκαίων Ελλάδα 15:36, 10.09.2023 linkedin

Στον Δήμο Τρικκαίων, τονίζεται από τη Δημοτική Επιχείρηση, καθημερινά γίνονται μετρήσεις ποιότητας νερού στο πιστοποιημένο εργαστήριο της ΔΕΥΑΤ