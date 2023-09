Συνελήφθη γυναίκα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με τον αριθμό των νεκρών στη Θεσσαλία Ελλάδα 15:23, 10.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η 35χρονη είχε αναρτήσει βίντεο σε λογαριασμό της που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας πλήθος νεκρών σε περιοχή της Θεσσαλίας