Το εντυπωσιακό πασχαλινό έθιμο του Ρουκετοπόλεμου αναβίωσε και φέτος το Μεγάλο Σάββατο στον Βροντάδο της Χίου, συγκεντρώνοντας πλήθος θεατών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι ρουκετατζήδες των δύο εκκλησιαστικών ενοριών, της Παναγίας Ερειθιανής και του Αγίου Μάρκου, ξεκίνησαν τις προετοιμασίες τους από νωρίς το βράδυ, με τις πρώτες δοκιμαστικές ρίψεις να πραγματοποιούνται γύρω στις 9:30 μ.μ.

Το αποκορύφωμα του εθίμου σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κατά τη διάρκεια της Ανάστασης, όταν χιλιάδες ρουκέτες φώτισαν τον ουρανό, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Ο Ρουκετοπόλεμος, με τις ρίζες του να χάνονται στα βάθη των αιώνων, συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και εντυπωσιακά έθιμα του ελληνικού Πάσχα, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες που επιθυμούν να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία στο νησί της Χίου.

Πηγή: Chios Photos

Πηγή: skai.gr

