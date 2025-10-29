Συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη στο Μενίδι δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 22 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία γύρω στις 19:25 στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Αποκλεισμού αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα στον 19χρονο οδηγό της μηχανής, στην οποία επέβαινε και ο 22χρονος, να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Η μηχανή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές κινήθηκε προς τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας με κατεύθυνση προς Αθήνα και στη συνέχεια εισήλθε στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Ελευσίνα, ωστόσο λίγο μετά τα διόδια η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους δύο νεαρούς και τους συνέλαβαν, ωστόσο κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο 19χρονος αντιστάθηκε και τραυμάτισε στο χέρι έναν από τους αστυνομικούς. Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ οι συλληφθέντες αρνήθηκαν τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο, παρά την παρουσία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, των σωματικών βλαβών και της επικίνδυνης οδήγησης.

Πηγή: skai.gr

