Σήμα κινδύνου εξέπεμψε το μεσημέρι σκάφος που βρίσκεται στην περιοχή νότια των Αντίπαξων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σήμα διαβιβάστηκε μέσω συστήματος VHF, ενεργοποιώντας άμεσα το μηχανισμό αντίδρασης των λιμενικών αρχών.

Πρόκειται για ημερόπλοιο το οποίο παρουσιάζει ελεγχόμενη εισροή υδάτων νότια των Αντίπαξων, χωρίς να κινδυνεύουν οι επιβαίνοντες.

Στο σημείο έχει αφιχθεί ήδη σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο μεταφέρει τρεις αντλίες νερού του Πυροσβεστικού κλιμακίου Παξών για την απάντληση υδάτων από το σκάφος.

Παράλληλα στην περιοχή έχει σπεύσει για βοήθεια και η εθελοντική ομάδα Παξών.



