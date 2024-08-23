Συνεχίζονται οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις στη Μύκονο, στο πλαίσιο υλοποίησης του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, τον έλεγχο λειτουργίας των καταστημάτων και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων, που αναπτύχθηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (23 Αυγούστου 2024), σε περιοχές του νησιού όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας:

ελέγχθησαν -310- άτομα, -250- οχήματα και -11- καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

προσήχθησαν -19- άτομα

συνελήφθησαν -11- άτομα

Ειδικότερα,

Συνελήφθησαν:

-2- περί αλλοδαπών

-2- για πλαστογραφία

-7- για ναρκωτικά

Επιπλέον, για την αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων-αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, βεβαιώθηκαν συνολικά -84- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκε -1- όχημα.

Συγκεκριμένα οι παραβάσεις αφορούσαν:

-19- κράνη

-17- παραβίαση διπλής γραμμής

-14- σταθμεύσεις

-4- ζώνες

-4- υποκλοπή μεταφορικού έργου (transfer)

-2- στέρηση αδείας ικανότητας οδήγησης

-1- οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή

-1- ανασφάλιστο

-1- υπεράριθμο

-1- φθαρμένα ελαστικά

-20- λοιπές παραβάσεις

Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ναρκωτικές ουσίες

Πλαστά έγγραφα

Σύμφωνα με την αστυνομία, Ππαρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική παρουσία και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται καθημερινά.

