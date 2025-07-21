Μέσω του gov.gr, μπορούν από σήμερα οι εθελοντές πολιτικής προστασίας να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση του δελτίου εθελοντή πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι εθελοντές διευκολύνονται σημαντικά, ενώ αναδεικνύεται η σημασία του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας για το κράτος και την κοινωνία. Επίσης, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, μειώνεται η γραφειοκρατία και διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η αυθεντικότητα του εγγράφου.

Επισημαίνεται ότι την υπηρεσία μπορούν να αξιοποιήσουν εθελοντές, των οποίων οι οργανώσεις είναι ενταγμένες στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Εθελοντισμός». Η διαδικασία είναι η εξής:

Οι εθελοντές εισέρχονται στην υπηρεσία με κωδικούς TaxisNet, συμπληρώνουν τη φόρμα της αίτησης και επιλέγουν την εθελοντική οργάνωση στην οποία ανήκουν.

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν αναρτημένη φωτογραφία τους στο myPhoto και να έχουν δώσει σχετική εξουσιοδότηση στην υπηρεσία για να την ανακτήσει.

Ύστερα, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εθελοντικής οργάνωσης επιβεβαιώνει τα στοιχεία και στη συνέχεια η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για έλεγχο και διεκπεραίωση.

Οι αιτούντες λαμβάνουν ειδοποίηση για την απάντηση στην αίτηση τους στα στοιχεία επικοινωνίας τους, εφόσον τα έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Το δελτίο εκδίδεται πλέον σε ψηφιακή μορφή και αναρτάται στη Θυρίδα του Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet. Φέρει μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης, QR code, καθώς και την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Τεχνολογίας Υποδομών και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ-GRNET) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

