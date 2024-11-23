Οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη αναμένεται να πέσουν αισθητά, με την κάθοδο του πολικού jet stream (αεροχείμαρρος) στα κεντρικά. Στο πλαίσιο αυτό θα επηρεαστεί και η Ελλάδα.

Ειδικότερα, χαρακτηριστικό είναι ότι σε πολλές πόλεις της χώρας η θερμοκρασία θα ξεκινήσει κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, καθώς ο «πολικός αεροχείμαρρος», όπως λέει το όνομα του, καθοδηγεί ψυχρές μάζες από τη χειμωνιάτικη και χιονισμένη βόρεια Ευρώπη στη χώρα μας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και Θράκης, τη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου.

Σάββατο 23-11-2024: Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως έως 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Στα νησιά του Αιγαίου, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ στα δυτικά και βόρεια. Στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους έως 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 08 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 18 και στα νότια τους 19 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά περί τους -03 (μείον 3) με 03 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι έως το βράδυ η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα, οπότε και θα σημειωθούν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στην κεντρική Μακεδονία έως 8 μποφόρ με βαθμιαία μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Στερεά, Ευβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι με την ίδια ένταση. Στην Κρήτη δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι 7 με 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Στα Δωδεκάνησα έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία

Καιρός: Στα ηπειρωτικά τοπικές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στις Σποράδες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 10 βαθμούς Κελσίου.



Κυριακή 24-11-2024: Βόρειοι άνεμοι έως 8 με 9 μποφόρ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα - Παγετός τοπικά ισχυρός τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8 στα νοτιότερα τμήματά του τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια έως 09 με 12 και στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με 15 βαθμούς. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι τοπικά ισχυρός.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -05 (μείον 5) έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Στερεά, Ευβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες κυρίως στην Εύβοια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στην περιοχή των Κυθήρων τις πρώτες πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 7 με 8 και στην Κρήτη τοπικά 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 και στην Κρήτη έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις Σποράδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στις Σποράδες έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

