Το τελευταίο αντίο στον ψυχίατρο Δημήτρη Σούρα είπαν σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, φίλοι και συγγενείς του.

Ο Δημήτρης Σούρας έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 19 Νοεμβρίου, σε ηλικία 72 ετών. Η απώλειά του προήλθε από σοβαρή σηψαιμία, συνέπεια αποστήματος στην ιερολαγόνια άρθρωση.

Τραγική φιγούρα η σύζυγός του, Ελένη Μαρούδα, που έδωσε το «παρών» υποβασταζόμενη, ενώ συντετριμμένη ήταν και η κόρη τους, Νίκη.

Πηγή: skai.gr

