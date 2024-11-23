Τον τελευταίο αντίο είπαν φίλοι και συγγενείς στον Μανούσο Μανουσάκη, έναν από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες της ελληνικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Οι αγαπημένοι του συγκεντρώθηκαν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους σκηνοθέτη.

Ο Μανούσος Μανουσάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου σε ηλικία 74 ετών από οξεία λευχαιμία.

Η οικογένειά του απηύθυνε τις προηγούμενες ημέρες έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να στηρίξουν τρεις σημαντικούς φορείς: "Το Χαμόγελο του Παιδιού", τον σύλλογο "Άλμα" και "Το Σπίτι του Ηθοποιού", αντί στεφάνων.

Παρόντες στην κηδεία του είναι μεταξύ άλλων η Άννα Φόνσου, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο Θοδωρής Αθερίδης, η Τάνια Τρύπη, ο Δημήτρης Πιατάς, ο Κωνσταντίνος Καζάκος και άλλοι.

Πηγή: skai.gr

