Σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Θεοχάρους και Αποστόλου των αυτάδελφων, Αγίου Λεωνίδη Ιερομάρτυρος, Άγιου Κρήσκη του Μάρτυρα.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
Λεωνίδας, Λεωνίδης, Λεώ, Λεωνιδία, Κρήσκης *, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:49 - Δύση ήλιου: 20:00 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 11 λεπτά
Σελήνη 27.2 ημερών
