Ποιοι είναι οι 35.000 δικαιούχοι του Thessaly Evros Pass 

Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr οι 35.000 τελικοί δικαιούχοι της δράσης «Thessaly Evros Pass 2024», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστου Δήμα και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου.

Πιο συγκεκριμένα από την κλήρωση προέκυψαν:

21.000 δικαιούχοι άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ύψους 100 ευρώ για το πρόγραμμα «Thessaly A Pass 2024» (7.000 για τη Φάση 1 Ιουλίου-Αυγούστου 2024, 7.000 για τη Φάση 2 Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, και 7.000 για τη Φάση 3 Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024),

9.000 δικαιούχοι άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ύψους 150 ευρώ για το πρόγραμμα «Thessaly B Pass 2024» (3.000 για τη Φάση 1 Ιουλίου-Αυγούστου 2024, 3.000 για τη Φάση 2 Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, και 3.000 για τη Φάση 3 Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024), και

5.000 δικαιούχοι άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ύψους 200 ευρώ για το πρόγραμμα «Evros Pass 2024» (1.000 για τη Φάση 1 Ιουλίου-Αυγούστου 2024, 2.000 για τη Φάση 2 Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, και 2.000 για τη Φάση 3 Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν με το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους, καθώς και τα τελευταία τέσσερα (4) ψηφία του ΑΦΜ τους, εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων.

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύσουν εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων συνδεόμενοι στην εφαρμογή τους και ελέγχοντας την κατάσταση της αίτησής τους.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων που προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης, θα είναι σε κατάσταση «Κληρωθείσα».

Για τους δικαιούχους της «Φάσης 1: Ιούλιος-Αύγουστος 2024» η διαδικασία έκδοσης της κάρτας αναμένεται να ξεκινήσει την 18/07/2024.

Για τους δικαιούχους της «Φάσης 2: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2024» και της «Φάσης 3: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2024», η διαδικασία έκδοσης της κάρτας αναμένεται να ξεκινήσει λίγες ημέρες πριν την έναρξη της αντίστοιχης επιλέξιμης περιόδου.

Μετά την έκδοση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα ενημερώσει τον δικαιούχο με SMS και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τη διαδικασία ενεργοποίησης της κάρτας. Σημειώνεται ότι για την αποθήκευση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, απαιτείται κατάλληλο κινητό τηλέφωνο που να υποστηρίζει τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών.

Υπενθυμίζεται ότι οι άυλες ψηφιακές κάρτες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής) με στόχο την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας σε Δήμους και Δημοτικές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, καθώς και σε Δήμους και Δημοτικές Ενότητες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το Καλοκαίρι του 2023.

Επισημαίνεται ότι οι υποβολές των αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης Thessaly Evros Pass 2024 μέσω του vouchers.gov.gr ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 28η Ιουνίου και ώρα 23:59. Συνολικά κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων δημιουργήθηκαν περισσότερες από 206.000 αιτήσεις, ενώ υποβλήθηκαν οριστικά 186.937 αιτήσεις (96.263 αιτήσεις που είχαν ως προορισμό το πρόγραμμα «Thessaly A Pass 2024», 70.648 αιτήσεις που είχαν ως προορισμό το πρόγραμμα «Thessaly B Pass 2024» και 20.026 αιτήσεις που είχαν ως προορισμό το πρόγραμμα «Evros Pass 2024»).

Το Thessaly Evros Pass υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

