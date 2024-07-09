Έκτακτος έλεγχος πραγματοποιήθηκε, το περασμένο Σάββατο 6 Ιουλίου, στη Δ΄ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, κατά την διάρκεια του οποίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κινητά τηλέφωνα, μαχαίρια και κοντάρια.

Τι βρέθηκαν και συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια του έκτακτου ελέγχου ευρείας κλίμακας σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους της Δ’ πτέρυγας του Σωφρονιστικού Καταστήματος εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός ευρημάτων.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 6 κινητά τηλέφωνα, handsfree ακουστικά, 4 φορτιστές κινητών τηλεφώνων, 1 χειριστήριο TV BOX, 1 θήκη κινητού τηλεφώνου, 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, 2 μαχαίρια εμπορίου, 1 πλαστικό μαχαίρι εμπορίου, 3 αυτοσχέδια σουβλιά, 1 μεταλλικό σουβλί και 16 κοντάρια.

Οι κρατούμενοι, στα κελιά των οποίων εντοπίστηκαν τα ευρήματα, συνελήφθησαν και ακολουθείται η προβλεπόμενη πειθαρχική και ποινική διαδικασία από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.

Σύγχρονη σωφρονιστική πολιτική ασφάλειας

Όπως αναφέρει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, «στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, είναι να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των σωφρονιστικών καταστημάτων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια κρατούμενων, σωφρονιστικών υπαλλήλων και ολόκληρης της κοινωνίας.

Η διενέργεια συχνών ελέγχων είναι μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για μια σύγχρονη σωφρονιστική πολιτική ασφάλειας στα σωφρονιστικά καταστήματα.»

