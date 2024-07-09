Στις 16 Ιουλίου θα συνεχιστεί η δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων των 21 κατηγορουμένων για την τραγωδία στο Μάτι.

Η σημερινή διαδικασία αναλώθηκε στον διορισμό συνηγόρων του κατηγορούμενου, τότε επικεφαλής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ), Ιωάννη Φωστιέρη, στους οποίους το δικαστήριο με την ολιγοήμερη διακοπή έδωσε χρόνο για να ενημερωθούν επί της δικογραφίας.

Ο κ. Φωστιέρης είχε δικαστεί και καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό χωρίς να έχει συνήγορο, κάτι που επιτρεπόταν εφόσον το είχε επιλέξει κατηγορούμενος για πλημμελήματα.Ωστόσο, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης στους κώδικες, σε ανάλογης μορφής αδικήματα, που τιμωρούνται με ποινές τουλάχιστον 3 ετών, το δικαστήριο υποχρεούται να διορίζει συνήγορο στον κατηγορούμενο προκειμένου να μην ανακύπτουν θέματα ακυρότητας.

Λίγο πριν διακόψει την συνεδρίαση η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε πως τον Ιούλιο «θα υπάρχουν συνεχείς συνεδριάσεις και για τον Αύγουστο θα δούμε».

Οι συνήγοροι και των δύο πλευρών αντέδρασαν σε πιθανές συνεδριάσεις τον Αύγουστο και ζήτησαν από το δικαστήριο να σεβαστεί τον μοναδικό μήνα που μπορούν να ξεκουραστούν.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα ξεκίνησε η δευτεροβάθμια δίκη με απόντες από το εδώλιο επτά κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων ο τότε αρχηγός και ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής αλλά και η τότε περιφερειάρχης Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

