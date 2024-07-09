Λογαριασμός
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Σύμης

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην τουρκική επικράτεια

σεισμός

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ανοιχτά της Σύμης. 

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 32 χλμ Α - ΒΑ της Σύμης στην τουρκική επικράτεια.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε ελληνικό έδαφος χωρίς να αναφερθούν ζημιές.

