Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Σύμης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ανοιχτά της Σύμης.
Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 32 χλμ Α - ΒΑ της Σύμης στην τουρκική επικράτεια.
Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε ελληνικό έδαφος χωρίς να αναφερθούν ζημιές.
Πηγή: skai.gr
