Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα και 7 πλημμελήματα σε βάρος των 104 συλληφθέντων Ελλάδα 16:17, 09.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες δεν έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες που σκότωσαν τον 29χρονο φίλαθλο της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων