Της Έλενας Γαλάρη

Ποινή φυλάκισης έξι μηνών επιβλήθηκε στον 19χρονο ιρακινής καταγωγής για την κατηγορία της απείθειας, καθώς αντιστάθηκε σε αστυνομικό έλεγχο στο μετρό της Δουκίσσης Πλακεντίας την περασμένη Πέμπτη.

Είναι η 6η φορά που ο 19χρονος συλλαμβάνεται από την αστυνομία και οδηγείται στη δικαιοσύνη.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πρωτοδικείο αποφάσισε τη μερική έκτιση της ποινής των τριών μηνών κι έτσι ο κατηγορούμενος παίρνει το δρόμο για τη φυλακή.

Στην απολογία του είπε: «Κοιμόμουν στο μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και ο αστυνομικός μου είπε να σηκωθώ. Του είπα "δεν σηκώνομαι" και με έβρισε, με έσπρωξε. Δεν μου ζήτησαν να με ελέγξουν καθόλου».

Για τον 19χρονο έχει εκδοθεί ανακοίνωση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία έχει ξεκινήσει διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου του, ήδη από την περασμένη Πέμπτη.

